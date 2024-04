LA MARBICHONNE Marbache, dimanche 7 avril 2024.

LA MARBICHONNE Marbache Meurthe-et-Moselle

Dimanche

La 24ème édition de La Marbichonne réunira vététistes et marcheurs le dimanche 7 avril 2024.

Comme chaque année, de nouveaux parcours de marche et de vélos vous sont proposés par l’équipe de traceurs. A travers les sentiers, accessibles aux débutants, aux amateurs et aux experts vous pourrez sillonnez les forêts, en VTT ou à pied, au sein du Parc Naturel Régional de Lorraine.

Vous pouvez vous inscrire en ligne ou vous inscrire directement sur place le jour de l’évènement, de 7h30 à 10h.

Vous pouvez également réserver votre repas chaud en ligne ou directement sur place avant 10h00. Menu à 11 € + consigne à 2 €: merguez, chippolata ou saucisse blanche avec une assiette de frites, camenbert, flan et café offert.

4 circuits de marche à 7 € par personne 5, 10, 15 ou 20 km avec un ravitaillement.

Circuit de Marche 5 Km: 1 Ravitaillement.

Une petite balade en forêt pour s’oxygéner le dimanche matin. Une bonne raison pour ne pas rester à la maison. Le parcours familial idéal pour petits et grands

Circuit de Marche 10 Km: 1 Ravitaillement.

Parcours ludique pour les amateurs de marche qui souhaitent passer quelques heures dans les bois et découvrir les merveilleux secrets de notre forêt.

A savourer seul ou entre copains.

Circuit de marche 15 Km: 1 Ravitaillement.

Pour les marcheurs avertis et entrainés qui souhaitent une immersion totale dans la nature. Mais n’allez surtout pas croire que c’est une partie de plaisir !

Circuit de Marche 20 Km: 1 Ravitaillement.

Pour les marcheurs avertis et entrainés qui souhaitent une immersion totale dans la nature. Mais n’allez surtout pas croire que c’est une partie de plaisir !

4 circuits de VTT à 7 € par personne (5 € pour les membres de la FFCT):

Circuit VTT 15 km: 1 Ravitaillement.

Parcours ludique et initiatique pour la découverte du VTT et de notre forêt. Le parcours familial idéal pour petits et grands.

Circuit VTT 25 km: 2 Ravitaillements.

Parcours ludique pour les amateurs de vélo qui souhaitent passer quelques heures en forêt. A savourer seul ou entre copains.

Circuit VTT 35 Km: 2 Ravitaillements.

Après un départ assez dur, ce parcours va permettre de tester ses jambes avec une seconde partie plus facile. N’allez surtout pas croire que c’est une partie de plaisir !

Circuit VTT 45 Km: 3 Ravitaillements.

Le parcours idéal pour sportifs. Un départ qui va tout de suite vous mettre en jambes, de petits sentiers techniques ensuite deux belles montées au programme, pour plaire à des vététistes entrainés.Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 07:30:00

fin : 2024-04-07 10:00:00

3 Voie de Liverdun

Marbache 54820 Meurthe-et-Moselle Grand Est

