« La Malle aux impros » – Cie Lisa21 Médiathèque de Sommevoire Sommevoire, mercredi 22 mai 2024.

« La Malle aux impros » – Cie Lisa21 Dans leur chambre, les comédiens de la Ligue Professionnelle d’Improvisation vont se coucher. Mais ils n’ont pas sommeil… Mercredi 22 mai, 10h00 Médiathèque de Sommevoire Entrée libre

Dans le cadre de la saison culturelle de la Médiathèque départementale, service du Département de la Haute-Marne, la médiathèque de Sommevoire présente ce spectacle d’improvisations.

Dans leur chambre, les comédiens de la Ligue Professionnelle d’Improvisation vont se coucher. Mais ils n’ont pas sommeil… Alors ils ouvrent leur malle à inventer des histoires.

Que va-t-il en sortir ? Des histoires pour s’endormir ?

NON !

Des histoires pour frémir, voyager mais aussi pour rire et pour rêver.

Les enfants qui vont assister au spectacle, apporteront, le temps de la représentation, des objets qu’ils prêteront aux comédiens pour remplir la malle aux impros, qu’il s’agisse de leur jouet préféré ou d’un presse purée dérobé à leurs parents.

Nos comédiens et comédiennes iront chercher l’inspiration dans ces objets et inventeront pour eux les plus belles histoires.

Tout public – 50 min

Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont, 52220 SOMMEVOIRE Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est

Improvisation Théatre

