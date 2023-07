Juliette ou la clé des songes La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Juliette ou la clé des songes La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, 3 avril 2024, Nevers. Juliette ou la clé des songes Mercredi 3 avril 2024, 19h30 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Billetterie sur place : 4€ / 2€ Un jeune homme emprisonné pour avoir volé pour sa belle se laisse aller à l’emprise du rêve. Prix de la meilleure partition musicale par Joseph Kosma au Festival de Cannes 1951.

Avec Gérard Philipe, Suzanne Cloutier, René Génin

Débat animé par Julien Labia

Avec l’ACNE, découvrez une sélection de films suivis d’un débat animé par un philosophe, à l’issue des projections. Une manière originale de découvrir des films et d’aller plus loin ! La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr [{« type »: « link », « value »: « https://maisonculture.fr/spectacle/juliette-ou-la-cle-des-songes »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-03T19:30:00+02:00 – 2024-04-03T21:00:00+02:00

