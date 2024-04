La maison hantée Route du port de Lavéra Martigues, mercredi 17 avril 2024.

La maison hantée Route du port de Lavéra Martigues Bouches-du-Rhône

Conte joué par les cordes et écrit par l’enseignante Sandrine Richard en direction du jeune public.Familles

Il était une fois, dans un village lointain, une vieille maison abandonnée qui faisait peur à tout le monde. Personne n’osait s’en approcher, car on disait qu’elle était habitée par des esprits maléfiques. Un jour, un jeune garçon curieux décida d’aller voir ce qui se cachait dans cette maison. Il prit son courage à deux mains et franchit la porte grinçante… .

Début : 2024-04-17 18:00:00

fin : 2024-04-17 19:00:00

Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur picasso@ville-martigues.fr

