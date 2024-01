Sandrine pérégrine – Une flânerie pleine de sens La Mailleraye-sur-Seine Arelaune-en-Seine, vendredi 26 avril 2024.

Arelaune-en-Seine Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 14:30:00

fin : 2024-04-26 15:30:00

De l’église aux rives de la Seine, grâce à des activités sensorielles, venez poser un regard neuf et décalé sur le patrimoine et la riche histoire de ce village. Surprise et émerveillement garantis !

La Mailleraye-sur-Seine Quai Paul Girardeau

Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine