La lumière du jardin Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Nantes

La lumière du jardin Élise Hallab 18 avril – 29 mai Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Entrée libre et gratuite

Début : 2024-04-18T14:00:00+02:00 – 2024-04-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-29T14:00:00+02:00 – 2024-05-29T17:30:00+02:00

Élise Hallab explore les potentialités des encres naturelles à partir de cueillettes et de collectes de végétaux. Ses travaux artistiques questionnent les notions de paysage, de couleur et de saisonnalité en relation avec la matière première.

À Madrid, elle sillonne les paysages et en saisit les formes, les couleurs. Espaces tampons, filtres entre l’intérieur, l’intime, et l’extérieur, ils offrent, comme les moucharabiehs, une perception fragmentée de l’espace urbain.

Par différents dispositifs, Élise Hallab met en scène grâce à la lumière, les richesses géométriques et colorées des ornements et des jardins. C’est leur essence qu’elle cherche à saisir. Son écriture n’est pas celle des mots mais des teintes puisées dans les plantes.

À partir de cueillettes automnales réalisées dans les parcs historiques et jardins collectifs madrilènes, elle en extrait des jus pour réaliser les encres de ses compositions où s’exprime la vibration du sophora, des bogues de châtaigniers d’Inde, du brou de noix. Un détour par Elche, dans la province d’Alicante, lui permet de relire les recettes ancestrales des couleurs de, l’écorce de grenade, qui dans le mythe de Perséphone provoque l’apparition du cycle des saisons.

Dans la continuité de la présentation des projets de Sara Kamalvand et d’Alessandra Monarcha Souza, la Maison de l’architecture des Pays de la Loire s’associe au Département de Loire-Atlantique et à la Casa de Velázquez pour présenter le travail d’Élise Hallab fruit d’une résidence à l’automne 2023 dans l’institution madrilène.

Maison régionale de l'architecture des Pays de la Loire 28 rue fouré 44000 Nantes Centre culturel d'architecture, la Maison régionale de l'architecture des Pays de la Loire est une plateforme collaborative de recherche, de créativité et d'action, adossée aux acteurs et aux dynamiques transversales de son territoire, autour de deux échelles, celle du paysage urbain/naturel et de l'architecture.

Implantée à Nantes mais opérante sur l’ensemble du territoire régional, elle s’affirme dans sa dimension de ressources, de réflexions, de diffusion et d’actions, afin d’apporter une contribution utile à la définition de l’architecture, du paysage et de l’urbanisme comme des activités d’intérêt public.

La Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire anime un espace situé rue Fouré, quartier Madeleine Champs-de-Mars.

Une sélection d’ouvrages autour de l’architecture, du paysage, de l’urbanisme et des territoires est disponible à la vente.

En partenariat avec la librairie Coiffard

paysage couleur