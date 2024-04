La LIBERTÉ ? OUI… MAIS… quelle LIBERTÉ ? Espace Albert Camus Maurepas, samedi 8 juin 2024.

La LIBERTÉ ? OUI… MAIS… quelle LIBERTÉ ? La classe de chant choral d’Hélène Courtois présente cette année un spectacle musical décrivant diverses facettes de LA LIBERTÉ ! Samedi 8 juin, 11h00 Espace Albert Camus

Les Kids Voices tendront la toile du cirque et vocaliseront comme un chanteur d’opéra, le Choeur des Etoiles vous captivera pendant une « Drôle de semaine » (conte musical de Daniel Bonnet), et La maîtrise vous emmènera en voyage, avec les harmonies colorées d’un jeu poétique « L’Arbre-Chanson » (d’Etienne Daniel et Alain Boudet).

Avec au piano Soyeon KWON, mise en scène et sous la direction musicale d’Hélène COURTOIS

Espace Albert Camus 4 Rue De La Beauce 78310 Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France