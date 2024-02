La liberté et après ? Enquête en famille à Evrecy ! Évrecy, mercredi 28 août 2024.

La liberté et après ? Enquête en famille à Evrecy ! Évrecy Calvados

Des jeux d’observation, de déduction et la manipulation de plans et d’archives vous permettront d’enquêter en famille afin de résoudre une grande énigme Après l’été 1944, comment les habitants d’Evrecy ont-ils réussi à affronter le quotidien et à reconstruire leur village sur un champs de ruine ?

Cette visite-enquête fait partie d’un triptyque, vous pourrez enquêter sur la beauté dans l’architecture de la Reconstruction à Bretteville-sur-Laize et sur les choix de conservation, restauration ou reconstruction à Thury Harcourt.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-28 14:30:00

fin : 2024-08-28 16:00:00

Eglise

Évrecy 14210 Calvados Normandie

