LA LÉGENDE DU ROI ARTHUR Palais des Congrès Oissel, vendredi 14 juin 2024.

LA LÉGENDE DU ROI ARTHUR Les élèves de danse jazz vont explorer l’univers envoûtant de la légende du roi Arthur 14 et 15 juin Palais des Congrès Tarif Plein 4.40 € et Tarif Réduit 3.40 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-14T20:00:00+02:00 – 2024-06-14T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-15T20:00:00+02:00 – 2024-06-15T22:00:00+02:00

Les élèves donneront vie à des personnages emblématiques tels que Merlin l’enchanteur, la mystérieuse Dame du Lac et l’epée légendaire Excalibur.

Laissez-vous emmener dans un voyage au coeur de la magie, de la bravoure et de la romance.

Palais des Congrès 14 Avenue Saint Julien 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « resa.billetterie@ville-oissel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 61 17 »}, {« type »: « link », « value »: « http://ticketingcine.fr »}]

Danse Modern jazz