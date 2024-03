La langue Bellou sur Huisne Rémalard en Perche, samedi 20 avril 2024.

La langue Bellou sur Huisne Rémalard en Perche Orne

La langue la vie privée d’un organe très discret. Catherine Thibault, orthophoniste, signe un nouvel ouvrage drôle et malin sur la langue, préfacé par Michel Cymès aux éditions L’Archipel. Composée de dix-sept muscles, la langue est l’un des organes les plus puissants du corps humain. Elle touche le palais 2 000 fois par jour, à chaque fois qu’on avale la salive. Sans cet organe multifonctions, impossible de téter, boire, manger, goûter, respirer, dormir, sentir, parler… et même de se tenir debout !

Elle viendra nous parler de cet organe méconnu et pourtant essentiel, et même nous proposer quelques exercices !

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche sur inscription.

A noter Catherine Thibault sera en dédicace le matin de 10h à 12h à la librairie l’Autre Pays, place du Général de Gaulle à Rémalard.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 16:30:00

fin : 2024-04-20

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie lepassage@remalardenperche.fr

