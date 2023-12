Visite du jardin du Coudray LA LANDE SUR EURE Longny les Villages Catégories d’Évènement: Longny les Villages

Orne Visite du jardin du Coudray LA LANDE SUR EURE Longny les Villages, 13 juillet 2024, Longny les Villages. Longny les Villages Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-07-13 14:00:00

fin : 2024-07-14 18:30:00 Le jardin du Coudray vous ouvre ses portes.

Ce jardin familial, dont Lionel Jannet, jardinier-paysagiste a fait un véritable bijou, vous invitera à la rêverie..

Le jardin du Coudray vous ouvre ses portes.

Ce jardin familial, dont Lionel Jannet, jardinier-paysagiste a fait un véritable bijou, vous invitera à la rêverie.

Le jardin du Coudray vous ouvre ses portes.

Ce jardin familial, dont Lionel Jannet, jardinier-paysagiste a fait un véritable bijou, vous invitera à la rêverie. .

LA LANDE SUR EURE Le Coudray

Longny les Villages 61290 Orne Normandie

Mise à jour le 2023-12-10 par Office de Touisme des Hauts du Perche Détails Catégories d’Évènement: Longny les Villages, Orne Autres Code postal 61290 Lieu LA LANDE SUR EURE Adresse LA LANDE SUR EURE Le Coudray Ville Longny les Villages Departement Orne Lieu Ville LA LANDE SUR EURE Longny les Villages Latitude 48.543701 Longitude 0.85164741 latitude longitude 48.543701;0.85164741

LA LANDE SUR EURE Longny les Villages Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longny-les-villages/