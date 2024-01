JOHNNY JANE LA LAITERIE Strasbourg, 25 avril 2024, Strasbourg.

Chanson pop alternativeOuverture des portes: 19h30Début 1ère partie: 20h00Johnny Jane fait partie de ces musiciens que l’on sent capables d’explorer tous les styles. Citant aussi bien les Strokes que Yung Lean, King Krule et Sébastien Tellier, le musicien livre des chansons qui ne cessent de muer. Et sous ces enveloppes changeantes, sa sensibilité très particulière fait toujours mouche. Notamment grâce à des mélodies mélancoliques, hyper évidentes, et des paroles aussi brutes que sincères : « Tout part d’émotions. Je ne pourrais pas parler de quelque chose que j’ai vu, je ne sais parler que de ce que je ressens »Assez réfléchi pour savoir douter, assez talentueux pour briller, Johnny Jane signe avec son nouvel EP, Désordres la suite d’une discographie quasi-parfaite et toujours en mouvement, qui risque bien de continuer à surprendre une audience toujours plus nombreuse.© Super !

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-04-25 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67