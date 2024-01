TERROR LA LAITERIE Strasbourg, mercredi 3 avril 2024.

Hardcore Punk MétalOuverture des portes: 18h45 / début 1ère partie: 19h15Originaire de Los Angeles, le groupe emblématique de punk hardcore Terror est réputé pour la puissance de ses concerts sur toutes les plus grandes scènes à travers le monde, ainsi que pour son intégrité sans compromis à la scène hardcore à laquelle ils sont entièrement dévoués, cœurs et âmes. En témoigne les nombreux labels honorés de pouvoir sortir leurs disques (Reflections Records, Trustkill Records, Victory Records, Century Media Records, Pure Noise etc…). Le combo emmené par Scott Vogel, prouve une fois encore avec leur dernier album « Pain Into Power » que Terror continue d’évoluer et de marquer au fer rouge de son empreinte le paysage musical hardcore mondial.Sur cette tournée, ce sont les rois belges du beatdown hardcore, Nasty, qui accompagneront Terror. De retour avec leur dernier album « Heartbreak Criminals », ils proposent selon eux, « une musique détraquée pour un monde détraqué ». Riffs ultra-violents, énergie incroyable, mosh-pits fiévreux et beatdown en règle seront donc au programme de l’ouverture de cette soirée placée sous le signe du hardcore.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-04-03 à 19:15

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67