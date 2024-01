BIRDS IN ROW LA LAITERIE – Club Strasbourg, mardi 23 avril 2024.

Hardcore Punk Post-métal EmoOuverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00Le trio de Birds In Row est à la pointe de son genre depuis une décennie. Leur premier album « You, Me & the Violence » sorti en 2012 les a propulsés d’inconnus lavallois aux scènes internationales.Si leurs débuts ont éveillé l’imagination des auditeurs, alors, leur album « We Already Lost The World » (2018), était un enfer inflexible d’idées effrontées. Le magazine Metal Hammer UK a qualifié cet album « d’art intelligent et poignant », écrivant que « cette spirale descendante change de rythme et de poids à chaque tournant ». Cet album a hurlé au respect mutuel dans un monde de clivages politiques de plus en plus extrêmes et a utilisé les véhicules du punk, du post-hardcore et du post-metal pour porter ses cris. Après leur dernière tournée européenne, en première partie d’Alcest en février et mars 2020, le groupe est entré dans une longue période de composition.Ils sont maintenant prêts à remonter sur scène avec un tout nouveau spectacle live, à découvrir à La Laiterie au club le 23 avril 2024.© the Link ProdQuentin Sauvé semble avoir eu déjà moult vies musicales. La découverte ultra précoce du punk et du metal, une première expérience de groupe en culottes courtes à la fin des 90’s, puis un activisme sans relâche dans la sphère punk-hardcore au sein de plusieurs combos énervés (Birds In Row, As We Draw…), tous marqués par la flamme des passionnés. . De strates en strates, boucle après boucle, on explore la tristesse et les conflits intérieurs dans un tourbillon mélodique libérateur. La suite annonce des arrangements de plus en plus ciselés et lumineux, des dynamiques et tempos plus variés, une direction sonore plus singulière.© 6par4

Tarif : 21.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-04-23 à 20:00

LA LAITERIE – Club 13, RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67