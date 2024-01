STONED JESUS LA LAITERIE – Club Strasbourg, mardi 16 avril 2024.

Stoner Psych-prog Rock Doom Métal GrungeOuverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00Dernier album « Father Light » disponible depuis le 03 mars 2023 !Les ukrainiens stoner psyché doom de Stoned Jesus sont de retour !Après plusieurs albums légendaires comme « Seven Thunder Road » ou encore le clip de « I’m The Mountain » et ses 15 millions de vues sur Youtube, le groupe le plus lourd de l’Europe de l’Est reprend la route pour présenter son nouvel album « Father Light » et fera trembler notre scène avec ses riffs pachydermiques le 16 avril 2024.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-16 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA LAITERIE – Club 13, RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67