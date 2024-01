AND ALSO THE TREES LA LAITERIE – Club Strasbourg, mercredi 3 avril 2024.

Post-punk Alternative Rock Indie folkOuverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00Ainsi, en quarante années, le répertoire de And Also The Trees aura-t-il fait du Worcesstershire la terre d’ancrage d’une slow-life sombre et romantique.Cette rare ruralité se réinventée d’album en album, sous l’influence d’une européanité planétisée, convoquant guitares-mandolines, ténébreuses rythmiques jazz, clarinette, piano, percussions, autoharpe ou synthétiseurs.And Also The Trees aborde le concert comme un instant rare, un territoire où prend forme la raison d’être électrique d’une aventure au long cours née dans le merveilleux tout-possible de l’après-punk.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-04-03 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA LAITERIE – Club 13, RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67