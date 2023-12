Mercredis du fantastique : « Frontières » La julienne Plan-les-Ouates, 15 mai 2024, Plan-les-Ouates.

Mercredis du fantastique : « Frontières » Mercredi 15 mai 2024, 20h00 La julienne CHF 0.-

Début : 2024-05-15T20:00:00+02:00 – 2024-05-15T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-15T20:00:00+02:00 – 2024-05-15T21:30:00+02:00

Le NIFFF (Neuchâtel International Fantastic Film Festival) revient à La julienne entre les mois de mars et mai 2024 pour une troisième édition. Seul festival en Suisse dédié à ce genre cinématographique, il vous propose de découvrir des productions issues des quatre coins du globe. Qu’il s’agisse de films d’anticipation, de polars ou de comédies, de personnages imaginaires ou d’ectoplasmes, plongez dans l’univers étrange du cinéma fantastique contemporain.

« Frontières » de Guy Édoin : dès 12 ans (Canada, 2023, 95’)

Dans la campagne québécoise, les trois générations féminines de la famille Messier sont affectées par un accident familial tragique. L’une d’entre elles se sent constamment menacée et va jusqu’à croire que leur maison est hantée. Ces incursions surnaturelles provoquent la méfiance au sein de la famille, mais ne rompent pas leurs attaches vigoureuses. « Frontières » brosse un portrait saisissant et nuancé de femmes fortes ; un récit dramatique qui laisse briller des protagonistes époustouflantes.

Entrée libre, sans réservation.

Film en version originale sous-titrée en français.

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève

