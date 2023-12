Printemps du livre – Aventures poétiques La Jonchère-Saint-Maurice, 5 mai 2024, La Jonchère-Saint-Maurice.

La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 09:00:00

fin : 2024-05-05 17:30:00

30 auteurs en dédicaces. Dictée le matin. 14h30 atelier poésie et conférence puis ʺLa Fontaineʺ conté. Concours photos sur le thème ʺContreplongéeʺ 1 photo par pers. à envoyer en PDF à pdl87@orange.fr De 9h à 12h marché aux fleurs et plants organisé par l’école et les ʺLoupiotsʺ..

EUR.

La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Monts du Limousin