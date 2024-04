La joie, un remède puissant en prévention de la santé Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans, mercredi 17 avril 2024.

La joie, un remède puissant en prévention de la santé Une conférence transformative dédiée à la joie et à la santé préventive. Mercredi 17 avril, 18h00 Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans 5 €. Sur inscription

Plonge dans une conférence transformative dédiée à la joie et à la santé préventive !

Découvre comment cultiver un état d’esprit joyeux pour nourrir ton bien-être physique et émotionnel.

Explore des pratiques et des conseils concrets pour renforcer ton système immunitaire et équilibrer ton énergie vitale.

Rejoins-moi pour une expérience enrichissante où le bonheur devient un allié puissant dans ta quête de vitalité et d’harmonie intérieure.

La conférence sera suivie d’une séance de yoga du rire à 5 € pour les participants à la conférence.

Places limitées, inscriptions impératives aux événements !

Au Jardin d'Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans

