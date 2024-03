La harpe baroque, entre Allemagne & Italie au château de Bournazel Bournazel, samedi 28 septembre 2024.

Samedi 28 septembre à 20h au salon du château de Bournazel.

La harpe baroque, entre Allemagne & Italie

Pernelle Marzorati, harpe triple

Inventée en Italie à la fin du XVIe siècle, mais héritière d’une tradition remontant à l’Antiquité, la harpe triple trouve sa place en France et en Angleterre avant de conquérir le coeur de l’empire germanique.

Entre la danse et la mélancolie, l’extravagance et la rigueur, ce récital propose un voyage de découverte des pratiques musicales des grands compositeurs italiens et allemands du XVIIe siècle, âge d’or de la harpe baroque, comme Strozzi, Frescobaldi, Froberger, Buxtehude ou Kerll. Certains se sont rencontrés, tandis que d’autres ont peut-être écouté les mêmes mélodies, issues d’un humanisme commun, dans les théâtres de leur capitale.

Le programme culturel du château de Bournazel est soutenu par le département de l’Aveyron & par la communauté de communes du Pays Rignacois.

Réservations www.chateau-bournazel.fr/reservations/

Veuillez noter qu’en 2024, les places dans l’auditorium seront numérotées et que vous pourrez les choisir au moment de la réservation en ligne. Les places à l’unité peuvent être réservées lors de l’achat en ligne à l’aide du système Billetweb pour tous les concerts, sauf celui du 28 septembre, qui aura lieu dans un salon du château.

TARIFS PLACES À L’UNITÉ

28 septembre La harpe baroque en Italie

Adulte 25 € Moins de 18 ans 20 € 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-28

fin : 2024-09-28

Bournazel 12390 Aveyron Occitanie chateau.de.bournazel@gmail.com

