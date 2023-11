CONCERT – ANGE La Halle Verrière Meisenthal, 6 avril 2024, Meisenthal.

Meisenthal,Moselle

Eurêka, la Halle Verrière en collaboration avec Produc-son présentent ANGE

Après quelques milliers de concerts à travers le monde, à l’aube de ses 80 ans, Christian Décamps effectuera son dernier tour de piste lors de cette tournée avant de laisser place à d’autres anges le 31 janvier 2025. Qu’importe ! Un ange est éternel… Pionnier intarissable sur le terrain de jeux du rock progressif, cette légende vivante séduit, provoque, étonne un public fidèle par sa générosité et son lyrisme atypique. Ange invente ce que beaucoup n’osent pas en incarnant l’audace, la joie communicative à explorer l’inconnu. Un gage d’éternité…

Billetterie en vente ici : https://web.digitick.com/ange-cunegonde-tour-invites-concert-halle-verriere-meisenthal-06-avril-2024-css5-halleverriere-pg101-ri9754275.html. Tout public

Samedi 2024-04-06 20:00:00 fin : 2024-04-06 23:59:00. 28 EUR.

La Halle Verrière Place Robert Schuman

Meisenthal 57960 Moselle Grand Est



Eureka, la Halle Verrière and Produc-son present ANGE

After a few thousand concerts around the world, on the eve of his 80th birthday, Christian Décamps will make his last appearance on this tour, before making way for other angels on January 31, 2025. No matter! An angel is eternal? An indefatigable pioneer on the progressive rock playground, this living legend seduces, provokes and astonishes loyal audiences with his generosity and atypical lyricism. Ange invents what many dare not, embodying audacity and the infectious joy of exploring the unknown. A guarantee of eternity?

Tickets on sale here: https://web.digitick.com/ange-cunegonde-tour-invites-concert-halle-verriere-meisenthal-06-avril-2024-css5-halleverriere-pg101-ri9754275.html

Eureka, la Halle Verrière y Produc-son presentan ANGE

Tras varios miles de conciertos por todo el mundo, en vísperas de su 80 cumpleaños, Christian Décamps hará su última aparición en esta gira antes de dejar paso a otros ángeles el 31 de enero de 2025. No importa Un ángel es eterno.. Pionero infatigable en el terreno del rock progresivo, esta leyenda viva seduce, provoca y asombra a un público fiel con su generosidad y su lirismo atípico. Ange inventa lo que muchos no se atreven, encarna la audacia y la alegría contagiosa de explorar lo desconocido. ¿Una garantía de eternidad?

Entradas a la venta aquí: https://web.digitick.com/ange-cunegonde-tour-invites-concert-halle-verriere-meisenthal-06-avril-2024-css5-halleverriere-pg101-ri9754275.html

Heureka, die Halle Verrière in Zusammenarbeit mit Produc-son präsentieren ANGE

Nach einigen tausend Konzerten auf der ganzen Welt und kurz vor seinem 80. Geburtstag wird Christian Décamps auf dieser Tournee seine letzte Runde drehen, bevor er am 31. Januar 2025 anderen Engeln Platz machen wird. Was soll’s! Ein Engel ist ewig Als unerschöpflicher Pionier auf dem Spielfeld des Progressive Rock verführt, provoziert und erstaunt diese lebende Legende ein treues Publikum mit ihrer Großzügigkeit und ihrem atypischen Lyrismus. Ange erfindet, was viele nicht wagen, indem er Kühnheit und die ansteckende Freude an der Erkundung des Unbekannten verkörpert. Eine Garantie für die Ewigkeit?

Tickets gibt es hier: https://web.digitick.com/ange-cunegonde-tour-invites-concert-halle-verriere-meisenthal-06-avril-2024-css5-halleverriere-pg101-ri9754275.html

Mise à jour le 2023-11-24 par OT DU PAYS DE BITCHE