« Sinon ça va » à la halle Michel Drucker à Vire Normandie. La Halle Michel Drucker Vire Normandie, 19 avril 2024, Vire Normandie.

Vire Normandie Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19

Sinon ça va – «Conte ésotérique» – Sans commentaire – Nous allons procéder à l’effacement de la mémoire Error – bloc mémoire 712 non effacée – fragment de conversation «Message du c… c… (mot effacé) au satellite Agfa – 13 du 7 / 213 APC (Après le Pic Carbone) «Nous ne savons rien de lui – bip bip … donnez signe de vie … Attendons instructions -bip bip bip bip… Silence … chlack… Votre message a bien été enregistré, merci d’appuyer sur dièse pour le confirmer… Chlack… bip – Allo ? Allo ? … » Sinon ça va … Enigmatique et Nacré – Comme un serpent d’ivoire rugissant dans notre canal lacrymal. Enflammant tout sur son passage Sinon ça va … bientôt sur vos écrans … non … chez vous … sur scène enfin quelque part … Bientôt en tout cas….

La Halle Michel Drucker Rue des Halles

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



