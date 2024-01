ALEXIS P. SUTER BAND LA HALLE Calais, dimanche 21 avril 2024.

Alexis P. Suter a hérité de sa mère, choriste entre autres de Mahalia Jackson, Harry Belafonte ou Sister Rosetta Tharpe, sa voix extraordinairement exubérante qui fait d’elle une sacrée chanteuse de Blues & Soul. Une voix qui lui vaut 3 nominations aux Memphis Blues Awards. Alexis distille un funk blues teinté aussi de rock jubilatoire ; mais son répertoire s’inspire également beaucoup du Early Delta Blues rugueux. Ce soir, Alexis P. Suter sera accompagnée de sa choriste et complice Vicky Bell, de son éternel batteur Ray Grappone, et de l’excellent Chris Bergson qui était parmi nous en 2023.La chanteuse italienne Rossa Volta et le guitariste new yorkais Jaime Dolce sont aussi différents physiquement que très complices, et dans les deux cas, ça se voit. L’une est frêle mais qui possède une puissance vocale parfaitement maitrisée et un indéniable charisme sur scène. L’autre, qu’on peut surnommer le géant de Brooklyn, est aussi un excellent chanteur et un instrumentiste de tout premier plan, aussi à l’aise dans le Bues traditionnel à la Robert Johnson que sur des inspirations plus contemporaines. Leur association autour d’un répertoire qui va du Classic Blues Rural jusqu’à la pop culture des sixties est une belle trouvaille.BEAUTIFUL SWAMP BLUES FESTIVAL DU 04 AU 21 AVRIL 2024 – Programmation des OFF (concerts gratuits) à venir- Pass 3 jours et pass 4 jours disponibles aux guichets du Centre Gérard Philipe et du Grand Théâtre de Calais.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-04-21 à 16:30

LA HALLE PLACE D’ARMES 62100 Calais 62