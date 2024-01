SHAKURA SAIDA TERRIE ODABI LA HALLE Calais, samedi 20 avril 2024.

La puissance de la personnalité et surtout de la voix de Shakura S’aida font son originalité. Le mélange de soul et de blues ou de rhythm’n’blues et de jazz donnent l’illusion d’être devant Aretha ou Etta. Sa performance scénique très charismatique laisse au public un souvenir impérissable. On est ultra fier d’accueillir cette grande dame au BSBF en 2024 ! Lorsque la native d’Oakland commence à chanter, un véritable frisson s’empare du public, l’emmenant dans un voyage musical mêlant le blues et la soul. Terrie Odabi est reconnue par ses fans et par ses pairs comme étant l’une des plus talentueuses chanteuses de Blues actuel. Certains disent qu’elle est l’artiste Soul & Blues la plus énergique de la Bay Area après Etta James lors de sa performance à San Francisco dans les années 50. The Buttshakers fusionne une soul originelle, le blues, le rythm and blues et le funk, tout en regorgeant de finesse et de délicatesse. Fidèle à ses principes, le socle sur lequel le groupe s’est fondé : faire lever le public, allumer en lui cette furieuse envie de danser. BEAUTIFUL SWAMP BLUES FESTIVAL DU 04 AU 21 AVRIL 2024 – Programmation des OFF (concerts gratuits) à venir- Pass 3 jours et pass 4 jours disponibles aux guichets du Centre Gérard Philipe et du Grand Théâtre de Calais.

