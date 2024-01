MARC TEE FRANCESCO PIU LA HALLE Calais, vendredi 19 avril 2024.

Marc T est une influence majeure de la scène blues européenne. Il réunit des atouts que peu de ses pairs peuvent présenter : il est tout à la fois une voix exceptionnelle, un musicien touche-à-tout, un compositeur et un producteur. Il est de retour sur la scène française avec son groupe TEE. Nous aurons la chance ce soir, de les accueillir au Beautiful Swamp Blues Festival. Les bluesmen talentueux ne manquent pas en Italie et Francesco PIU en est le parfait exemple. Personnage exubérant, Francesco est un véritable showman, guitariste de talent qui joue sur tout ce qui comporte 6 cordes. Il propose une musique acoustique originale et d’une énergie rare. Pour essayer de qualifier cet électron libre du blues, on peut évoquer Taj Mahal ou Mississippi John Hurt. Il y a de la virtuosité dans l’air pour ce bluesman insolite Vincent Bucher est un des plus originaux harmonicistes de la scène française. Il accompagne de grands noms du blues comme Louisiana Red, Jimmy Johnson, Sonny Rhodes ou Eddie C. Campbell d’un son puissant et de son feeling omniprésent. Un heureux voyage dans la culture du Delta du Mississsippi.BEAUTIFUL SWAMP BLUES FESTIVAL DU 04 AU 21 AVRIL 2024 – Programmation des OFF (concerts gratuits) à venir- Pass 3 jours et pass 4 jours disponibles aux guichets du Centre Gérard Philipe et du Grand Théâtre de Calais.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-04-19 à 19:00

Réservez votre billet ici

LA HALLE PLACE D’ARMES 62100 Calais 62