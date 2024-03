LA HAINE JUSQU’ICI RIEN N’A CHANGÉ Pérols, vendredi 11 avril 2025.

LA HAINE JUSQU’ICI RIEN N’A CHANGÉ Pérols Hérault

Ne manquez pas le spectacle « La Haine Jusqu’ici rien n’a changé » du 11 au 12 avril 2025 à la Sud de France Arena !

Ne manquez pas le spectacle « La Haine Jusqu’ici rien n’a changé » du 11 au 12 avril 2025 à la Sud de France Arena !

►Le 31 mai 1995, Mathieu Kassovitz mettait à l’écran et pour la première fois les banlieues. Un film porté par 3 acteurs (Vinz, Said et Hubert) encore inconnus au bataillon.

L’histoire de ces 3 jeunes confrontés aux difficultés économiques, sociales et politiques, à la condition des femmes et qui en parallèle avec ses codes, est une ode à l’amour, à la solidarité et à l’amitié.

Un projet ancré dans l’actualité, donc, et dont la forme innovante entend plonger le spectateur dans une “ride” à travers Paris et sa banlieue grâce à un dispositif unique faisant dialoguer la scène et l’écran 14 tableaux inspirés du film, repensés par Mathieu Kassovitz, seront diffusés sur un système de projections, couplés avec les décors et surtout avec la performance des comédiens sur scène.

Ce show mêlant donc danse, cinéma, rap, théâtre et spectacle vivant dans une forme augmentée, résolument moderne et singulière, portée par une BO originale qui fait elle aussi le lien entre les années 90 et aujourd’hui.

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme de Montpellier

Réservation PMR:

billetterie@spl-occitanie-events.com 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-04-11

fin : 2025-04-12

Route de la Foire

Pérols 34470 Hérault Occitanie

L’événement LA HAINE JUSQU’ICI RIEN N’A CHANGÉ Pérols a été mis à jour le 2024-03-14 par OT MONTPELLIER