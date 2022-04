La Guinguette du Moloco: Weekend #2 Pont-de-Roide-Vermondans, 8 juillet 2022, Pont-de-Roide-Vermondans.

La Guinguette du Moloco: Weekend #2 Rue du Général Herr Les berges du Doubs Pont-de-Roide-Vermondans

2022-07-08 – 2022-07-10 Rue du Général Herr Les berges du Doubs

Pont-de-Roide-Vermondans Doubs Pont-de-Roide-Vermondans

La commune de Pont de Roide – Vermondans entretient un rapport étroit et un lien fort avec le Doubs. Après avoir aménagé le site de « La Plage », très prisé des baigneurs et des amateurs de plongeon, la commune a réalisé en 2018 un important chantier d’aménagement de 3 kilomètres de berges en aval du pont créant une promenade très agréable. A l’endroit où se dressait un ancien moulin, une berge de contemplation a été créé, avec un ponton en bois, juste à l’arrière de la Maison pour Tous. Un site idéal pour accueillir un événement comme la Guinguette du Moloco. Situé en coeur de ville, il donne le sentiment d’être en pleine connexion avec la nature et la rivière.

> Programme :

VENDREDI 08 JUILLET

– 18h – 19h30 : DJ set Kemical Kem

– 19h30 – 20h30 : Concert de CHESTER REMINGTON (Rock – FR)

– 20h30 – 21h30 : DJ set Kemical Kem

– 21h30 – 22h30: Concert de Zaho de Sagazan (Kraut pop – FR)

– 22h30 – 00h: DJ set Kemical Kem

SAMEDI 09 JUILLET

– 19h – 19h45: Open mic feat DJ One

– 20h – 20h45: Concert de Skia (Rap – FR)

– 21h – 21h10: Performance breakdance par la MPT

– 21h15 – 22h: Concert de Tedax Max (Rap – FR)

– 22h – 23h30: DJ set EOTD

DIMANCHE 10 JUILLET

– 09h – 13h: Randonnée musicale

– 11h: Concert de Raoul Vignal

– 14h30 – 15h: Jeunes talents autour de Mimaa (Trap flamenco – FR)

– 15h30 – 16h30: Concert de Mimaa (Trap flamenco – FR)

– 17h – 18h: Concert de Ottis Coeur (Rock – FR)

> Ouverture du vendredi au dimanche.

+33 3 81 30 78 40 http://www.lemoloco.com/

