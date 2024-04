LA GUERRE DES DICTIONNAIRES Langres, jeudi 16 mai 2024.

Le « Dictionnaire de Trévoux » est peu connu, alors qu’il joua un rôle remarquable dans la diffusion des savoirs au XVIIIe siècle, au point d’avoir été une des sources de l’Encyclopédie. Paru en 1704 sur les presses de Trévoux, ce dictionnaire, qui eut de multiples éditions et augmentations jusqu’en 1771, fut d’abord une contrefaçon jésuite du premier Dictionnaire universel. Sur fond d’affrontement militaire entre la France et les Provinces-Unies, fut alors déclenchée, entre dictionnaristes, une longue guerre multiforme: religieuse, politique, commerciale. Objets de rapine et de rivalités, les « dictionnaires universels », ne cessèrent d’être des livres de combat passionné, ce que le mont « dictionnaire » n’évoque plus aujourd’hui! .

