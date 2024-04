La Grosse Montée à Latronquière Latronquière, samedi 29 juin 2024.

L’Orange fluo organise cette année la troisième édition de La Grosse Montée, un rendez-vous familial, joyeux et rassembleur.

L’envie est de réunir le temps d’une journée les amoureux du sport et les amateurs de spectacles. Une montée de Figeac et de Saint-Céré à vélo ouvrira la journée en début d’après-midi. Sur place et en plus d’une programmation artistique vitaminée, plusieurs associations culturelles et sportives du territoire vous présenteront leurs activités à travers des ateliers, des démonstrations et des initiations pour petits et grands.

Latronquière 46210 Lot Occitanie

