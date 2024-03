La Gravel Bleue Concarneau, samedi 20 avril 2024.

La Gravel Bleue Concarneau Finistère

Aventurières et aventuriers d’un jour ou deux, nous vous donnons rendez-vous les 20 & 21 avril à Concarneau.

INSCRIPTIONS ICI: https://la-gravel-bleue-2024.ikinoa.com/

SAMEDI ET FORMULE WEEK END COMPLETS !

Vous pouvez vous inscrire sur liste d’attente si c’est complet! Dans ce cas envoyez nous un petit mail ou sms!

Le samedi 20 avril: 170 km environ

Le dimanche 21 avril: 130 km environ

La formule week-end pour 300 km.

Nous peaufinons actuellement les traces. Vous en saurez donc plus au début du Printemps!

INSCRIPTIONS: https://la-gravel-bleue-2024.ikinoa.com/ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-21

Concarneau 29900 Finistère Bretagne

