Derby de la Meije à La Grave Domaine skiables des Vallons de la Meije / Place du Téléphérique La Grave, mercredi 3 avril 2024.

Derby de la Meije à La Grave Domaine skiables des Vallons de la Meije / Place du Téléphérique La Grave Hautes-Alpes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03

fin : 2024-04-07

Cette course désormais mythique est l’occasion pour près de 700 concurrents venus de plus de 20 pays différents de s’affronter dans les célèbres vallons de la Meije, de participer à des ateliers montagne et de faire la fête.

EUR.

Domaine skiables des Vallons de la Meije / Place du Téléphérique D 1091

La Grave 05320 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur brebydelameije@gmail.com



L’événement Derby de la Meije à La Grave La Grave a été mis à jour le 2023-12-05 par Office de tourisme des Hautes Vallées – La Grave – La Clarée – L’Izoard