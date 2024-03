La Grasse Mat’ des Pros – Rencontrez les artisan.es du 6b Le 6b Saint-Denis, vendredi 5 avril 2024.

La Grasse Mat’ des Pros – Rencontrez les artisan.es du 6b Une fois par mois, rendez-vous au 6b autour d’un café, de quelques gourmandises faites maison et d’une thématique inédite ! Vendredi 5 avril, 10h00 Le 6b Gratuit, sur inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T10:00:00+02:00 – 2024-04-05T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-05T10:00:00+02:00 – 2024-04-05T12:00:00+02:00

LA GRASSE MAT’ DES PROS : Spéciale « Rencontrez les artisan·es du 6b »

Une fois par mois, rendez-vous au 6b autour d’un café, de quelques gourmandises faites maison et d’une thématique inédite !

En avril, venez rencontrer les professionnel·les des métiers d’arts résidant au 6b dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) au travers d’une visite guidée de leurs ateliers. La matinée du vendredi sera exclusivement réservée aux professionnel·les, avant l’ouverture au grand public le week-end.

‍ INFOS PRATIQUES

Vendredi 5 Avril de 10h à 12h.

Gratuit, sur inscription obligatoire à contact@le6b.fr

La prochaine grasse mat’ des pros se tiendra :

· Vendredi 3 mai : nouveau modèle économique et social : le revenu contributif

Les prochaines dates seront communiquées ultérieurement.

ACCÈS :

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis

Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis

Garage à vélos sur place, pas de parking voiture

Le 6b 6 – 10 quai de seine, Saint-denis Saint-Denis 93200 Confluence Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 42 43 23 34 http://www.le6b.fr https://www.facebook.com/Le6b.SaintDenis [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/986905876360127 »}] [{« link »: « mailto:contact@le6b.fr »}] Installée dans un ancien bâtiment industriel de 7000 m2 à Saint-Denis, l'association Le 6b est un lieu de travail, de culture et d'échanges autogéré, ouvert depuis 2010. Il met à disposition des professionnel·les des métiers de la création, près de 200 ateliers privatifs ainsi que des espaces mutualisés de création, de diffusion et de convivialité. S'y regroupent des artistes musiciens, cinéastes, graphistes, artisans, travailleurs sociaux, comédiens, danseurs, peintres, sculpteurs, architectes.

Le 6b offre un cadre propice à la création et à l’expérimentation sous toutes ses formes.

Entre expositions, spectacles, séminaires, actions culturelles de proximité, festivals éphémères, Le 6b offre une tribune de réflexion où sont convié·es habitant·es et acteur·ices de la vie associative, culturelle, économique et politique à créer une culture du « vivre ensemble », à inventer une métropole évolutive.

La diversité des projets développés au sein du 6b favorise le croisement des publics et contribue activement à la vitalité et au rayonnement culturel de Saint-Denis et de Plaine Commune, Territoire de Culture et Création. Développer, fédérer les initiatives d'un territoire en pleine mutation et se saisir des enjeux qui le traversent, voici le chemin que se propose d'emprunter le 6b, porté par ses résident·es. En organisant des événements culturels et en soutenant des projets artistiques, l'ambition du 6b est de mettre en réseau des initiatives et des individus qui participent à fabriquer la ville d'aujourd'hui et de demain.

visite Gratuite