La Grande Traversée de l'Argonne Chatel-Chéhéry, samedi 11 mai 2024.

La Grande Traversée de l’Argonne Chatel-Chéhéry Ardennes

Cet événement s’adresse au grand public, et se déroule dans l’Argonne qui s’étend sur 3 départements (Ardennes/Marne/Meuse). À la fois un défi sportif et culturel, vous y retrouverez des temps forts et des animations familiales Trail de 13 et 30 km, marche nordique, randonnée Organisée par Argonne PNR. Marché des producteurs et des créateurs. Concert.

Début : 2024-05-11

fin : 2024-05-11

Abbaye de Chéhéry

Chatel-Chéhéry 08250 Ardennes Grand Est avenirargonne@argonne-pnr.fr

