LA GRANDE TRAVERSÉE DE L’ARGONNE Beaulieu-en-Argonne, dimanche 12 mai 2024.

LA GRANDE TRAVERSÉE DE L’ARGONNE Beaulieu-en-Argonne Meuse

Dimanche

Cette année, la GTA (Grande Traversée de l’Argonne) vous propose de composez votre aventure de 10 à 110 km avec une grande traversée ou une boucle de 60 km.

Rendez-vous le 12 mai à Beaulieu pour l’Argonnaise !

Randonnées 7, 12 et 20 km.

VTT 25 et 45 km.

Départs libres entre 8h et 10h depuis le centre de l’authentique village de Beaulieu-en-Argonne.

Restauration, artistes et animation musicale sur place

Inscription en ligne ou sur place.Tout public

Beaulieu-en-Argonne 55250 Meuse Grand Est

