La Grande Randonnée vers Paris Tancarville, jeudi 18 avril 2024.

La Grande Randonnée vers Paris Tancarville Seine-Maritime

Vendredi

L’événement La Grande Randonnée vers Paris consiste à faire converger vers la capitale, au printemps 2024, des randonneurs venus à pied de toutes les régions de France, en suivant le plus possible des GR®.

SEPT ITINÉRANCES

1 Plaines et forêts secrètes des Hauts de France

2 Le Grand Est, terre de batailles

3 Fortifications Vauban, de Nice à Paris, par Grenoble, Besançon et ailleurs encore

4 Culture et œnologie en Bourgogne

5 Des sources de la Loire à la Seine

6 Des châteaux cathares aux châteaux de la Loire

7 Des marées bretonnes aux méandres de la Seine

En Seine-Maritime, l’itinéraire, long de 150 km, permet d’admirer des panoramas surprenants sur les méandres de la Seine et de découvrir des territoires et sites emblématiques le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, Rouen, Le Havre, les abbayes, les ponts… Ce GR® vous fait aussi découvrir les paysages qui ont inspiré de nombreux écrivains et peintres, en particulier les impressionnistes.

Les étapes sont disponibles sur l’application MaRando® Ces randonnées seront gratuites et ouvertes à tous les pratiquants aguerris (dénivelé total de 2 959 m !) et équipés qu’ils soient licenciés ou non à la FFRandonnée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18

fin : 2024-04-20

Tancarville 76430 Seine-Maritime Normandie

L’événement La Grande Randonnée vers Paris Tancarville a été mis à jour le 2024-02-21 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine