La Grande Randonnée vers Paris Saint-Martin-de-Boscherville, dimanche 21 avril 2024.

La Grande Randonnée vers Paris Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime

Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la Fédération Française de la Randonnée Pédestre organise “la Grande Randonnée vers Paris”.

Saint Martin de Boscherville sera la ville d’arrivée de la 6e étape avec une centaine de participants que vous pourrez encourager. En parallèle de l’itinérance prévue entre Duclair et Saint Martin de Boscherville, des animations seront proposées dans les Jardins de l’Abbaye Saint-Georges.

Dimanche 21 avril à partir de 16h30

Tarifs Gratuit

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 16:30:00

fin : 2024-04-21

12 route de l’Abbaye

Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie abbayesaintgeorges@seinemaritime.fr

L’événement La Grande Randonnée vers Paris Saint-Martin-de-Boscherville a été mis à jour le 2024-03-12 par Seine-Maritime Attractivité