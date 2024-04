La Grande Randonnée vers Paris Palais ducal Nevers, mercredi 17 avril 2024.

La Grande Randonnée vers Paris Palais ducal Nevers Nièvre

La Grande Randonnée vers Paris est organisée par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Nièvre du 17 au 22 avril à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

La Fédération Française de la Randonnée Pédestre et ses Comités Départementaux relèvent eux aussi un défi sportif traverser la France à pied, depuis toutes les régions, soit 10 000 km au total et rallier Paris, le 12 mai.

Des ambassadeurs et ambassadrices ont été nommé(e)s dans chaque département traversé, qui représenteront et porteront les valeurs de la FFRandonnée.

Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous, licenciés ou non licenciés, clubs de randonnée affiliés ou non affiliés, toutes associations.

Le Comité Départemental de la Nièvre participe activement à ce grand événement national en assurant, sur son territoire, le tracé des itinéraires, l’accompagnement et la sécurité des randonneurs, l’animation des villes et villages étapes. La Nièvre sera traversée par 2 itinéraires.

Le GR® 654, départ de Nevers, le 17 avril et le GR® 13 (Morvan), depuis le Mont Gerbier de Jonc, départ de Montsauche-les-Settons, le 20 avril.

Les 2 itinéraires se rejoindront à Vézelay, le 22 avril, où le Comité Départemental de l’Yonne prendra le relais.

Possibilité de faire 1 ou plusieurs étapes, ou la totalité.

Prévoir son transport pour le retour.

GR®654, Nevers-Vézelay

– Etape Nevers-Chaulgnes, 17 avril, départ 9 h, esplanade du Palais Ducal, 58000 Nevers

– Etape Chaulgnes-Raveau, 18 avril, départ 9 h, 30 rue JF Frémillon, 58400 Chaulgnes

– Etape Raveau-Châteauneuf-Val-de-Bargis, 19 avril, départ 9 h, route des Bertranges, 58400 Raveau

– Etape Châteauneuf-Val-de-Bargis-Varzy, 20 avril, départ 9h, 4 place du Colonel Roche, 58350 Châteauneuf-Val-de-Bargis

– Etape Varzy-Clamecy, 21 avril, départ 9h, 1 rue de l’Hôtel de Ville, 58210 Varzy

– Etape Clamecy-Vézelay, 22 avril, départ 9 h, 11 place Saint-Jean, 58500 Clamecy

GR®13, Les Settons-Vézelay

– Etape Les Settons-Dun-les-Places, 20 avril, départ 9h, route du Barrage (près de l’Office de tourisme), 58230 Montsauche-les-Settons

– Etape Dun-les-Places-Saint-André-en-Morvan, 21 avril, départ 9h, rue du 26 juin 1944, 58230 Dun-les-Places

– Etape Saint-André-en-Morvan-Vézelay, 22 avril, départ 9h, place Robert Melé, 58140 Saint-André-en-Morvan. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 09:00:00

fin : 2024-04-22

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté nievre@ffrandonnee.fr

L’événement La Grande Randonnée vers Paris Nevers a été mis à jour le 2024-03-29 par OT NEVERS