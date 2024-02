La Grande Randonnée vers Paris Le Havre, mardi 16 avril 2024.

La Grande Randonnée vers Paris Le Havre Seine-Maritime

Mardi

Labellisée Terre de Jeux 2024, la FFRandonnée s’engage au côté du mouvement sportif français dans sa démarche pour le succès des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. L’événement La Grande Randonnée vers Paris consiste à faire converger vers la capitale, au printemps 2024, des randonneurs venus à pied de toutes les régions de France, en suivant le plus possible des GR®.

La FFRandonnée Seine-Maritime s’investit dans ce projet en organisant une itinérance sur 8 jours (150 km) le long du GR®2 entre Le Havre, Rouen et les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen

La Seine-Maritime fait partie de la 7e grande itinérance Des marées bretonnes aux méandres de la Seine qu’elle rejoindra à Anet (28) après avoir traversé le département de l’Eure.

Passages sur le territoire du Havre-Seine Métropole en ouverture, jours1 et 2

– 16 avril Le Havre Oudalle sur 19 km avec un dénivelé de 444 m (pause-déjeuner à Harfleur)

– 17 avril Oudalle Tancarville sur 18 km avec un dénivelé de 183 m (pause-déjeuner à Saint-Vigor-d’Ymonville)

Gratuit, sur inscription

Pour découvrir l’ensemble du parcours, rendez-vous sur seine-maritime.ffrandonnee.fr

