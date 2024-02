La Grande Randonnée vers Paris Étourvy, mardi 23 avril 2024.

La Grande Randonnée vers Paris Étourvy Aube

Mardi 23 et mercredi 24 avril ETOURVY La Grande Randonnée vers Paris passe au sud de l’aube ! Itinérance encadrée, gratuite et ouverte à tous. Le 23 avril, lieu de départ salle polyvalente des Riceys. Lieu d’arrivée Domaine Saint Georges à Etourvy. Le 24 avril, lieu de départ Domaine Saint Georges à Etourvy. Lieu d’arrivée Tonnerre (Yonne). Heures de départ 9h, arrivées prévues entre 15h et 16h. Festivités prévues à l’arrivée ! Contact aube@ffrandonnee.fr .

