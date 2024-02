LA GRANDE RANDONNEE VERS PARIS ETAPE 6 (SUD) Orges, jeudi 18 avril 2024.

Tout public

À l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la Fédération française de la randonnée pédestre (FFRandonnée), labellisée Terre de Jeux, lance un événement exceptionnel « La Grande Randonnée vers Paris ».

Cette initiative inédite vise à unir les marcheurs et randonneurs de toute la France, partant de 16 villes métropolitaines à travers 7 itinéraires principaux, pour converger vers la capitale du samedi 13 janvier au dimanche 12 mai 2024.

La Haute-Marne verra donc sont territoire traversé entre les 12 et 20 avril prochain :

Au Sud Itinéraire N°3 Fortification de Nice à Paris

Arrivée en Haute-Marne pour 6 étapes :

Le 12 avril de Coublanc à Culmont 25 km

Le 13 avril de Culmont à Langres 23 km

Le 15 avril de Langres à Faverolles 23 km

Le 16 avril de Faverolles à Richebourg 21 km

Le 17 avril de Richebourg à Orges 19 km

Le 18 avril d ‘Orges à Ville-sous-Laferté 20 km

Au Nord Itinéraire N°2 La Grand Est, terre de batailles

Arrivée en Haute-Marne pour 2 étapes :

Le 19 avril de Trois Fontaines à Saint-Dizier 13 km

Le 20 avril de Saint-Dizier à Giffaumont 30 km

Les départs et arrivées sont toutes prévues en place de Mairie.

Nous prévoyons à chaque arrivée un voiturage pour retour des randonneurs au village départ. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18

fin : 2024-04-18

Orges 52120 Haute-Marne Grand Est haute-marne.president@ffrandonnee.fr

