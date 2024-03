La grande finale de Miss Élégance Nationale 2024 Marsac-sur-l’Isle, samedi 20 avril 2024.

Samedi 20 Avril

La toute première élection de Miss Élégance Nationale, aura lieu le 20 avril 2024 au Cabaret Voulez-Vous de Périgueux, organisée par le Comité Miss Élégance Nationale. Les 20 candidates régionales ont été sélectionnées à l’issu de castings, ou d’élections régionales avec pour critères être de nationalité française, n’avoir pas plus de 29 ans et de mesurer au minimum 162cm.

Le Comité Miss Élégance Nationale, a été fondé en 2023 par des passionnés et pour partie provenant d’autre comité de Miss où ils ne partageaient plus certaines valeurs. Certains délégués sont issus de l’univers des Miss et ont été initiés au concours de beauté par la regrettée Geneviève de Fontenay. Un hommage lui sera rendu lors de la soirée.

Pour plus d’informations sur cet événement et le Comité Miss Élégance Nationale, nous vous invitons à nous contacter au 06.62.03.67.25 ou 06.72.86.04.85 .

Début : 2024-04-20 21:00:00

fin : 2024-04-20

Parc des expositions à Marsac

Marsac-sur-l’Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

