La Gammine : Jusqu’à la Lune TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, jeudi 18 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-18 20:30 – 21:45

Gratuit : non 11 € / 15 € Billetterie : 02 40 12 12 28

Concert. La Lune n’est pas la seule à avoir une face cachée. Pour reconnaître les gentils à leur juste valeur, il faudra bien qu’il y ait des méchants. Et dans un combat permanent contre les extrêmes, comment choisir entre la niaiserie réconfortante des téléfilms de Noël et la violence exutoire des films de Quentin Tarantino ? Ces questions existentielles (et d’autres peut-être un peu moins) sont au cœur de ce concert à facette écrit et composé par La Gammine. Coupant avec la même dextérité notre souffle et la poire en deux, l’artiste-compositrice nous invite à prendre le monde à revers, tout en suivant l’adage d’Oscar Wilde affirmant que les vrais amis nous poignardent en face. La musicalité et la douceur de sa voix nous entraînent dans un jeu de piste, à la poursuite de messages plus où moins bien cachés. Un voyage en apnée où inspiration et expiration se confrontent, qui pourrait bien vous emmener jusqu’à la lune. Écrit et composé par Marie QuinquenelAvec Marie Quinquenel au chant, à la guitare et à la flûte traversière, et Yvon Quévat à la contrebasse et à la guitare. Mis en scène par Thérèse Fournier Durée : 1h15

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/