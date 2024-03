La Galerie des Carrache au Palais Farnèse : découvertes inédites d’une vaste campagne de restauration Auditorium Lumière Lyon, mardi 25 juin 2024.

La Galerie des Carrache au Palais Farnèse : découvertes inédites d’une vaste campagne de restauration Table ronde organisée par l’Académie de France à Rome – Villa Médicis Mardi 25 juin, 12h00 Auditorium Lumière

Début : 2024-06-25T12:00:00+02:00 – 2024-06-25T13:30:00+02:00

Cette table ronde sera l’occasion de présenter la méthodologie de travail collectif et les premiers résultats du projet de recherche « Carracci ConservArt : visualiser et comprendre la Galerie des Carrache à travers sa fortune critique, sa conservation et ses restaurations. XVIIe-XXIe siècle » qui réunit l’Académie de France à Rome – Villa Médicis, l’École Pratique des Hautes Études, la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti, Paesaggio di Roma et la Fondazione Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”.

Récompensé par l’Agence nationale de la recherche et retenu parmi les projets quinquennaux de l’École française de Rome, pour la période 2022-2026, l’objectif de ce projet franco-italien est de réétudier la Galerie des Carrache au Palais Farnèse Rome à partir des résultats restés inédits de la dernière campagne de restauration, menée en 2014-2015.

Le projet vise en particulier à mettre en lumière les techniques d’exécution, l’histoire conservative, les transformations matérielles et les nombreux graffiti retrouvés à l’occasion de la restauration des décors peints et en stuc de ce chef-d’œuvre de l’art monumental baroque.

Auditorium Lumière 50 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Graffiti, Gallerie des Carrache, Palais Farnèse