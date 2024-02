La Fraternelle BRUMES Cie Échos Tangibles au théâtre de la maison du peuple Saint-Claude, vendredi 12 avril 2024.

Entre récit, cinéma et concert, BRUMES est le voyage introspectif d’une adolescente en fugue.

Un proverbe malien dit que le chemin le plus court pour aller d’un point à un autre n’est pas la ligne droite, c’est le rêve.

Brumes est en ‘‘cavale’’ et elle développe un regard onirique sur le monde qui l’entoure. Elle commence par se livrer comme une boxeuse face au sac de frappe avec force et sans concession.

Menton haut et verve cinglante, impulsée par un son jazz hip hop, elle chemine. De pas en pas, la fureur laisse place à des pensées sensibles. L’adolescente au plus profond d’elle-même traverse des paysages fantasmagoriques d’où elle convoque des voix familières, ses fantômes. Plus qu’une fugue, BRUMES est une exploration à l’intérieur de soi.

‘‘Un spectacle qui touche, notamment les adolescents, par sa puissance, comme un écho à une période troublée de la vie.’’ Télérama

écriture, conception et mise en scène I Sandrine Nicolas

interprétation I Aurélia Arto

création musicale I Théo Girard

création vidéo I Camille Sauvage et Linda Arzouni

scénographie vidéo I Nathalie Cabrol

création lumière I Leslie Horowitz et Charlotte Poyé

chorégraphie I Ingrid Estarque EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12 22:30:00

au théâtre de la maison du peuple 12 Rue de la Poyat

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté communication@maisondupeuple.fr

