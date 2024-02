la fraternelle Atelier vacances pour les 7/12 ans Danse & Paysage au café de la maison du peuple Saint-Claude, lundi 15 avril 2024.

la fraternelle Atelier vacances pour les 7/12 ans Danse & Paysage au café de la maison du peuple Saint-Claude Jura

Maud Marquet mènera un atelier de recherche et de création chorégraphique avec les enfants autour de la création STRATES. Ensemble, ils travailleront autour du Corps géologique et du Corps paysage. Ces matières corporelles seront présentées et partagées avec les parents lors d’un temps de restitution (mercredi 17 avril à 17h au café).

Il s’agira de chercher et d’écrire dans une danse, le lien entre le paysage qui nous entoure et le mouvement de notre corps. À travers un paysage choisi que l’on ira observer ensemble, nous étudierons les caractéristiques de ce qui le compose les éléments et matériaux naturels qui nous entourent, les couleurs, les volumes, les lignes, les courbes, les creux, les sons…

Nous tenterons d’imaginer ce que l’on ne voit pas dans le paysage également comme l’évolution des saisons, les mouvements des montagnes, les animaux …

pour aller vers l’écriture d’une danse commune nous permettant de devenir à notre tour un Corps Paysage.

MATÉRIEL :

Venir avec une tenue confortable (legging, jogging) et une bouteille d’eau EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 10:30:00

fin : 2024-04-15 16:00:00

au café de la maison du peuple 12 Rue de la Poyat

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté communication@maisondupeuple.fr

