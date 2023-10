Les Cinq Anneaux Perdus [jeune public] La Forgerie, Wassy Wassy, 6 avril 2024, Wassy.

Les Cinq Anneaux Perdus [jeune public] Samedi 6 avril 2024, 11h00 La Forgerie, Wassy 2€ et 5€

L’INCROYABLE AVENTURE DE DEUX ENFANTS EN MISSION POUR SAUVER L’IDÉAL OLYMPIQUE

Camille et Charlie sont de vrais champions aux billes. Lors d’un entraînement en pleine nature, ils découvrent une mystérieuse boîte lumineuse, animée par l’esprit de Pierre de Coubertin. Mais cette lumière de l’olympisme est en train de s’éteindre.

Pierrot – c’est comme ça qu’il aime se faire appeler – les met au défi : le petit garçon et la petite fille devront retrouver les cinq anneaux perdus pour sauver la lumière.

Éthiopie, Australie, Brésil, Japon : cette aventure les mènera tout autour du monde, à la rencontre de jeunes sportifs et parasportifs facétieux et déterminés.

AUTEUR

Marc Wolters

ARTISTES

Tullio Cirpriano, Léa Marcilloux

METTEUR EN SCÈNE

Marc Wolters

La Forgerie, Wassy 23 place Marie Stuart, 52130 Wassy

Théâtre du XIXe siècle, il a été construit à l'instar des théâtres parisiens de la Restauration sur le modèle italien en fer à cheval. En 1954, il est transformé et aménagé en salle des fêtes susceptible d'abriter également les jeux sportifs ou l'éducation physique pour les scolaires. Rénové en 2009 sous une configuration frontale avec gradins (295 places dont 8 PMR) et doté d'un bel espace foyer-bar, le théâtre de La Forgerie à Wassy a retrouvé, en plus d'être moderne et fonctionnel, un dynamisme culturel en proposant des spectacles de qualité au croisement de plusieurs arts et de plusieurs courants.

Lieu de création privilégié sur le territoire, il accueille chaque année des compagnies en résidence et met en place un maillage territorial autour d’actions culturelles de proximité. Riche de divers partenariats associatifs, il accueille également des séances de cinéma.

A noter : il est possible de louer La Forgerie.

