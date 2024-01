VERINO LA FORGE Le Chambon Feugerolles, vendredi 17 mai 2024.

FOCUSN.m. – Du latin focus : foyer, point où plusieurs choses convergent.- En photo: mise au point.- En linguistique cognitive : point sur lequel l’attention se concentre.Tu me diras ce que t’en penses mais je pense que c’est aussi un bon titre pour un spectacle de stand-up… FOCUS c’est simple, conscient du monde dans lequel on vit et concentré pour en sortir ce qu’il y a de (meilleur) plus marrant !« Du stand up de haut vol » Le Figaro« L’humoriste emblématique de sa génération » L’OBS« Charisme, précision, talent d’improvisation, rythme. Que du plaisir ! » Télérama

Tarif : 27.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-05-17 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA FORGE Rue de la Republique 42500 Le Chambon Feugerolles 42