La forêt vous murmure Sennevières, samedi 8 juin 2024.

La forêt vous murmure Sennevières Indre-et-Loire

Au cœur d’une des plus vastes forêts de chênes d’Europe, parcourez les sentiers enchanteurs du pas-aux-ânes. Le temps d’un week-end, musiciens, danseurs, paysans, auteurs, amoureux de la forêt, acrobates, techniciens de la forêt et poètes vous accompagnent dans la redécouverte de ce patrimoine naturel unique. Entrez dans un univers féerique et magique, où la forêt se pare de petits êtres en tous genres ! Prenez le temps et venez tendre l’oreille… La forêt vous murmure…

Cet événement est organisé en partenariat avec la Commune de Sennevières et l’Office National des Forêts. EUR.

Etang du pas-aux-ânes

Sennevières 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@artr-tourainedusud.fr

Début : 2024-06-08 10:00:00

fin : 2024-06-08 23:30:00



L’événement La forêt vous murmure Sennevières a été mis à jour le 2024-01-26 par Loches Touraine Châteaux de la Loire