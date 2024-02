La forêt en hiver Maison de la Nature Boult-aux-Bois, samedi 7 décembre 2024.

Le Samedi 07 décembre de 9H 12H à Boult-aux-Bois.LA FORÊT EN HIVER:Sortie pour profiter du calme hivernal et repérer les différentes adaptations de la faune et de la flore.Sortie gratuite et commentée.

Début : 2024-12-07

fin : 2024-12-07

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière

Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est maisonnatureboult@gmail.com

