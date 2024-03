La forêt comestible (ou jardin-forêt) Ferme du Val d’Orge Brétigny-sur-Orge, samedi 18 mai 2024.

La forêt comestible (ou jardin-forêt)
Samedi 18 mai, 14h30
Ferme du Val d'Orge

Au gré d’une balade-cueillette, sur une parcelle mise à disposition par la Région d’Île-de-France, découvrez le rôle nourricier d’une forêt jardinée et de ses mille et un bénéfices. Cette animation vous ouvrira les portes d’un jardin des merveilles, aux mille et une fleurs (Achillée, Sureau, Monnaie du Pape, Bourrache, Rose trémière…), mille et un fruits (Amélanche, Cynorrhodon de l’Eglantier, Mûre de la ronce, Physalis, Argouse…), mille et une plantes comestibles (Ortie, Ail des ours, Lierre terrestre, Mélisse citronnée, Ecopode, Gaillet grateron, Bette maritime…).

Ferme du Val d’Orge Rue de Valorge 911220 Brétigny-sur-Orge Brétigny-sur-Orge 91220 Essonne Île-de-France

(c) Hadrien Bisson